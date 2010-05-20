У немилість в Януковича міністр потрапив через Азарова?

Міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО сьогодні вранці брав участь у засіданні урядового комітету з питань розвитку галузей економіки під головуванням першого віце-прем`єра України Андрія КЛЮЄВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінвуглепрому.

У той же час у прес-службі утрималися від коментарів причин, через які міністр не був присутній на сьогоднішньому засіданні регіонального комітету економічних реформ у Луганській області, що проходив під головуванням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Нагадаємо, під час засідання комітету В.ЯНУКОВИЧ обурився відсутністю Ю.ЯЩЕНКА і заявив про високу ймовірність його відставки.

Тим часом, як повідомило УНІАН інформоване джерело в міністерстві, Ю.ЯЩЕНКО не брав участі в регіональній нараді у зв`язку з відсутністю на те доручень з боку прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА. На регіональний комітет з економічних реформ до Луганська був делегований перший заступник міністра вугільної промисловості Юрій ЧЕРЕДНІЧЕНКО.