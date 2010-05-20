Тимошенко: Янукович дав завдання посадити мене у в’язницю

Екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО спростовує звинувачення Рахункової палати у необґрунтованому використанні її урядом коштів резервного фонду Кабінету міністрів та називає її керівника Валентина СИМОНЕНКА "маріонеткою ЯНУКОВИЧА".

Текст відповідної заяви Ю.ТИМОШЕНКО розміщений на її офіційному сайті.

"Я хочу спростувати слова керівника Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА. На жаль, він є маріонеткою ЯНУКОВИЧА. Кожна копійка резервного фонду Кабінету міністрів витрачена на державну справу, витрачена за призначенням, і за кожну копійку я готова дати звіт перед законом", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами екс-прем`єра, її уряд тримав країну в умовах кризи у стабільному стані. "Моя "провина" є лише в тому, що у важку кризу ми разом з вами тримали країну. Моя "провина" лише в тому, що я вчасно в кризу виплачувала пенсії і заробітні плати, робила все, щоб країна відчувала себе стабільно і надійно", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що наслідком такої роботи її уряду стали результати президентських виборів, під час яких її як кандидата у президенти підтримали більше 11 млн. виборців. "ЯНУКОВИЧ персонально дав команду своїм чиновникам зробити все, щоб цю довіру людей до мене скомпрометувати, по суті, знищити. І саме тому сьогодні дискредитують, порушують кримінальні справи, обвинувачують в невідомо яких провинах. ЯНУКОВИЧ дав завдання дискредитувати мене, а ще краще – посадити у в’язницю. Тому сьогодні така істерія. Але я переконана, що справедливість, правда восторжествує, і все стане на свої місця", - заявила екс-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, голова Рахункової палати В.СИМОНЕНКО заявив, що у 2009 році 80% коштів з резервного фонду було виділено без належного обґрунтування.

За інформацією Рахункової палати, торік витрати з резервного фонду майже в 2,5 рази перевищили суму збитків, завданих надзвичайними ситуаціями. Крім того, майже 70% коштів резервного фонду виділялися на заходи, які згідно з чинним законодавством не пов`язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

У Рахунковій палаті вважають, що Кабінет міністрів у 2009 році ухвалював рішення про виділення коштів з резервного фонду, порушуючи принципи бюджетної системи України і керуючись здебільшого необхідністю заповнення браку фінансових ресурсів за вже наявними бюджетними програмами. З порушенням чинного законодавства в 2009 році було використано більш як 1 млрд. грн. коштів резервного фонду, тоді як загальні витрати з резервного фонду торік становили 1,2 млрд. грн., відзначають у Рахунковій палаті.