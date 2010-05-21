У НКЗУ думають, що Янукович тільки й чекає, коли опозиція піде відпочивати

Народний комітет захисту України заявляє, що опозиції вдалося примусити владу відкласти підписання низки угод з Росією, які становили загрозу національній безпеці та інтересам України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Народного комітету захисту України.

НКЗУ констатує, що “навальний наступ режиму ЯНУКОВИЧА по здачі національних інтересів держави загальмувався. Це стало можливим завдяки активній позиції громадянського суспільства та жорсткій протидії з боку опозиції. На даному етапі вдалося примусити владу відкласти її зрадницькі плани... Насамперед, йдеться про перерозподіл не в українських інтересах Керченської протоки та Керч-Єнікальського судноплавного каналу, плани злиття активів НАК “Нафтогаз” і “Газпрому”, поглинання російськими монополістами українських підприємств в авіабудуванні, паливно-енергетичному, атомному комплексі тощо. Все це могло стати реальністю вже 17 травня”.

Також у комітеті захисту України зазначили, що громадськість та опозиція, “попри шалену протидію режиму ЯНУКОВИЧА, зуміла організувати та провести акцію протесту під стінами парламенту 27 квітня та 11 травня. Як наслідок, вдалося змусити уряд прозвітувати про свої кроки. Перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ виступив перед Верховною Радою зі звітом про підготовку українсько-російських міждержавних договорів. І хоча влада приховала частину підготовлених документів, протести громадськості, опозиції, журналістів та експертів змусив ЯНУКОВИЧА відмовитися від цілої низки запланованих кроків, які передбачали здачу українських національних інтересів”.

НКЗУ дякує десяткам тисяч людей, які активно висловилися на захист своєї держави та її інтересів. “Проте цей факт не повинен послаблювати пильності патріотів. Режим ЯНУКОВИЧА лише взяв паузу. Влада розраховує, що Верховна Рада припинить засідання, і ми з вами підемо на відпочинок, а вона тоді зможе продовжити реалізацію своїх антиукраїнських планів”, - вважають у комітеті.

У заяві також нагадується, що у протоколі за підсумками зустрічі Президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА є 14 доручень українському уряду, що охоплюють питання підготовки угод у сфері суднобудування, авіабудування, енергетики, ГТС, гуманітарної сфери тощо.

“Народний комітет захисту України жодним чином не заперечує необхідності взаємовигідного характеру українсько-російських стратегічних взаємин, але ці відносини повинні будуватися виключно на засадах міжнародного права і рівноправного партнерства, без “молодших” та “старших” братів. Ми ніколи не змиримося із зрадою національних інтересів. Переконані, що нормальні стосунки між нашими державами неможливо розбудувати за рахунок здачі національного суверенітету, втрати контролю над стратегічною власністю та частиною території України”, - наголошується у документі.

Народний комітет захисту України заявляє, що й надалі контролюватиме розвиток подій і даватиме гідну відсіч антидержавним планам режиму.

“Ми закликаємо усі патріотичні сили ставати пліч-о-пліч в обороні національних інтересів України”, - сказано у документі.