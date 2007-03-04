На Івано-Франківщині вшанували пам’ять головнокомандувача УПА Романа Шухевича

14:44, 04 березня 2007
Політика
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Учасники віче - за присвоєння йому Героя України

Шухевич
Сьогодні в селі Тишківці Городенківського району Івано-Франківської області вшанували пам’ять головнокомандувача Української повстанської армії, генерал-хорунжого Романа Шухевича, відомого під псевдо як Тарас Чупринка.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам’ятника Р.Шухевичу зібралися ветерани УПА, представники обласної і районної влади, лідери політичних партій та громадських організацій, жителі села, син головнокомандувача УПА Юрій.

Священики відслужили поминальну панахиду. Потім відбулося покладання вінків та квітів до пам’ятника і багатолюдне віче. Учасники віче згадували життєвий і бойовий шлях Р.Шухевича, його вірність боротьбі за свободу і незалежність України. За словами промовців, «ідею самостійної держави Роман Шухевич не зрадив до кінця свого життя». Він був убитий радянськими карателями 5 березня 1950 року в нерівному бою біля села Білогорща на Львівщині. За словами учасників віче, Р.Шухевича радянська влада боялася настільки, що «прах його спалили, а обгорілі останки викинули у річку Збруч».

Учасники віче схвально відгукнулися про рішення Івано-Франківської обласної ради про проголошення 2007 року Роком Шухевича і клопотання до Президента України про присвоєння йому Героя України (посмертно), аби гідно відзначити 100-літній ювілей Тараса Чупринки, який припадає на 30 червня 2007 року. Присвоєння звання Герой України стало б добрим знаком до 65-річчя очолюваної ним Української повстанської армії, яка була створена 14 жовтня 1942 року на Волині.

Довідка УНІАН. 30 червня 2007 року минає 100 років від дня народження головнокомандувача УПА Р.Шухевича. У 1934 році Р.Шухевич перебував у концентраційному таборі Береза Картузька, з 1935 по 1937 р.р. – був в’язнем слідчої в’язниці за вироком Львівського процесу, після звільнення з якої відразу очолив оборонні акції проти польських погромів. УПА очолив восени 1943 року.

Рід Шухевичів дав Галичині священиків, громадсько-політичних діячів, вчених, лікарів та вчителів. У Тишківцях на Прикарпатті прадід Р.Шухевича отець Осип був парохом (священиком). Його дід Володимир був відомим етнографом, який є автором 5-томної монографії «Гуцульщина». Батько працював повітовим суддею на Львівщині. У Тишківцях відкрито музей Р.Шухевича, а у 2005 р. у цьому селі пройшов з’їзд родини Шухевичів, на який з’їхалися родичі зі всього світу. Голова облдержадміністрації Роман ТКАЧ своїм розпорядженням затвердив заходи на відзначення сторіччя головнокомандувача УПА Р.ШУХЕВИЧА.

 

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