Львів просить Януковича не віддавати Військову академію назад в Одесу

25 травня депутати Львівської обласної ради під час пленарного засідання проголосували за звернення до Президента, Верховного головнокомандувача Збройних Сил України, а також прем’єр-міністра і міністра оборони України з приводу ситуації, яка склалася довкола функціонування Академії сухопутних військ у Львові.

У своєму зверненні до вищих посадових осіб держави депутати наголошують на необхідності зберегти у Львові Академію сухопутних військ як базовий заклад для підготовки офіцерів Сухопутних військ Збройних сил України, повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради.

Як інформує прес-служба, у тексті звернення наголошується на тому, що «упродовж останніх тижнів у регіональних та національних ЗМІ актуалізовано питання, пов’язане із так званим поверненням Інституту сухопутних військ до Одеси. Старт даному процесу дало офіційне звернення Митрополита Одеського та Ізмаїльського АГАФАНГЕЛА, депутата Одеської обласної ради до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з відповідним відкритим листом. Абсолютно неоднозначно висловився з приводу повернення Інституту Сухопутних військ в Одесу голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК. У питанні навчальної та бойової підготовки українського офіцера визначальне значення має навчально-польова та наукова база. У цьому питанні Академія сухопутних військ просунулася надзвичайно високо і на сьогодні вона є одним з кращих закладів військової освіти у Східній Європі. Закликаємо вищих посадових осіб держави у даному питанні приймати рішення виключно опікуючись справою підготовки боєздатного українського офіцера для Збройних Сил України».

У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, голова Львівської обласної держадміністрації Василь ГОРБАЛЬ під час виступу на сесії облради з питання перенесення Академії сухопутних військ назвав «провокативним» звернення Митрополита Одеського та Ізмаїльського АГАФАНГЕЛА до Президента щодо академії.

«Питання перенесення Академії Сухопутних військ зі Львова до Одеси голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК підняв ще під час нашого знайомства, – зазначив В.ГОРБАЛЬ під час свого виступу перед депутатами облради. – Зважаючи на те, який резонанс має це питання, сподіваюся, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ озвучить свою позицію під час свого візиту до Львова 27 травня».

Також В.ГОРБАЛЬ сказав, що стосовно звернення Митрополита АГАФАНГЕЛА «я звернувся до Предстоятеля Української православної церкви. Скоро з’явиться відповідна заява Митрополита Київського і всієї України Блаженнішого ВОЛОДИМИРА».

Як повідомляв УНІАН, Митрополит Одеський і Ізмаїльський АГАФАНГЕЛ просить Президента В.ЯНУКОВИЧА вирішити питання про повернення інституту Сухопутних військ зі Львова до Одеси. Про це йшлося у відкритому листі Митрополита Президенту, розміщеному на сайті Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату.

АГАФАНГЕЛ у листі підкреслює, що Одеський інститут Сухопутних військ веде свою історію від часів заснування Одеського кадетського корпусу в 1899, і в цьому учбовому закладі впродовж 110 років формувалася школа військової освіти. У той же час, пише Митрополит, у Львові була відкрита австрійська школа кадетів піхоти, а згодом був розташований польський кадетський корпус, випускники якого «здійснювали експансію проти православного населення західної України».

Мотивуючи необхідність повернення учбового закладу до Одеси, АГАФАНГЕЛ пише: «Західний регіон України є осередком Греко-католицької церкви, яка перебуває під впливом Папи Римського. Католицька церква впродовж століть бажала і робила все можливе для захоплення земель, які населяють православні християни, силою зброї і насильницького нав`язування католицької віри. На території Академії Сухопутних військ (Львів) існує Греко-католицька церква, яка здійснює вплив на світогляд, моральні і духовні цінності майбутніх офіцерів Української армії. В Одеському військовому інституті функціонує православний храм».

«Ви – єдиний сьогодні, як дбайливий господар країни, маєте можливість зберегти історичне надбання українського народу і укріпити обороноздатність нашої держави, ухваливши рішення про повернення підготовки курсантів командного профілю – майбутніх військових начальників, які стоятимуть на захисті незалежності України і православної віри», - йдеться у листі.

Довідка УНІАН. У 2005 році Міноборони вирішило закрити Одеський інститут Сухопутних військ до 2007 року, і перевести його на базу Львівського військового інституту Національного університету "Львівська політехніка".

30 серпня 2006 року Кабмін реорганізував Одеський інститут Сухопутних військ, створивши військовий інститут на базі Одеського національного політехнічного університету. Майно і земельні ділянки інституту були залишені в управлінні Міністерства оборони без права відчуження.