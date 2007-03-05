Янукович розгледів ”остаточні ознаки минулих виборів”

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє співдоповідачів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ренату ВОЛЬВЕНД і Ханне СЕВЕРІНСЕН, а також секретаря Моніторингового комітету ПАРЄ Іві-Тріїн ОДРАТС у стабільності політичної і економічної ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні під час зустрічі з делегацією ПАРЄ.

«На наш погляд, політична і економічна ситуація є стабільною. Відбувається процес, який має остаточні ознаки минулих президентських і парламентських виборів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, конституційна реформа, що набула чинності з 1 січня 2006 року, зараз набирає «правових ознак і починає діяти на всіх напрямах діяльності держави».

Прем`єр-міністр зазначив, що висловлювання деяких політичних сил і політиків про необхідність проведення дострокових парламентських і президентських виборів не мають жодних законних підстав.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що з цікавістю вислухає результати тривалого візиту делегації ПАРЄ в Україні.

Співдоповідачі ПАРЄ Х.СЕВЕРІНСЕН і Р.ВОЛЬВЕНД перебувають в Україні в рамках підготовки доповіді про виконання Україною своїх зобов`язань перед Радою Європи.