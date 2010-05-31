У ЦВК підказують, як зламати ситуацію з місцевими виборами

Верховна Рада України перед призначенням дати місцевих виборів має ухвалити відповідні зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА сьогодні журналістам, коментуючи можливість призначення місцевих виборів на 31 жовтня.

«Чергові місцеві вибори можуть бути призначені. Але за умови неприйняття змін до Конституції, які б визначили можливість проведення повсюдних чергових місцевих виборів, такі чергові місцеві вибори можуть відбутися тільки там, де не проводилися позачергові вибори після 2006 року», - сказав А.МАГЕРА.

Заступник голови ЦВК підкреслив, що в разі призначення дати місцевих виборів без внесення змін до Конституції вибори Київської міської ради, Київського міського голови, а також Тернопільської обласної ради не відбудуться. При цьому він послався на відповідне рішення Конституційного Суду за результатами розгляду подання київської міської влади про визначення строку повноважень мера Києва та Київради після позачергових виборів.

Водночас А.МАГЕРА вважає, що єдиною конституційною датою проведення місцевих виборів мало бути 30 травня 2010 року відповідно до постанови Верховної Ради. «На жаль, вона (постанова) була скасована. Таке рішення було необачним з боку парламенту», - вважає він.

Заступник голови ЦВК нагадав, що з цього приводу також Конституційний Суд ухвалив рішення, згідно з яким Верховна Рада, призначивши дату виборів, не має права їх скасовувати. «Коли ситуація повністю виходить з правового русла – чи це буде осінь 2010 року, чи це буде весна 2011 року – це за великим рахунком ситуацію не змінить, якщо вибори мали відбутися навесні 2010 року, а вони не відбулися. Єдиний спосіб зламати цю ситуацію – це внести зміни до Конституції. Іншого правового способу не існує», - підкреслив А.МАГЕРА.