Відбулося повторне захоплення шлакових відвалів, які належать ЗЗФ

Сьогодні відбулося повторне захоплення ділянки полігону шлакових відвалів «Балка Середня», що належить ВАТ «Запорізький завод феросплавів». Про це повідомив УНІАН юрист Олександр ВИННИЧЕНКО, який представляє інтереси ЗЗФ.

За його словами, сьогодні вранці на території «Балки Середньої» було проведено виїзне засідання спецкомісії, створеної Запорізькою обласною держадміністрацією з метою розібратися в ситуації навколо полігону.

За інформацією О.ВИННИЧЕНКА, на момент прибуття спецкомісії на територію цеху з переробки шлаків, яка є повноцінною структурною одиницею ЗЗФ, представники охоронної компанії «Ірбіс», що захопила полігон, її залишили.

Але після того, як комісія поїхала з території цеху ЗЗФ, представниками охоронної компанії було здійснено його повторне захоплення.

При цьому, за словами О.ВИННИЧЕНКА, ними був зламаний шлагбаум, що перекриває дорогу, яка йде на територію цеху. Він також додав, що люди, які захопили полігон, погрожували представникам ЗЗФ.

За словами юриста, особливу стурбованість викликає той факт, що з представниками комерційної охоронної структури синхронно діяли і органи правопорядку. Зокрема, за його інформацією, на території цеху після від`їзду спецкомісії разом з представниками охоронної структури з`явилися працівники міліції і Державної служби охорони. При цьому, за словами юриста, ними не було надано якої-небудь вагомої аргументації щодо їх появи на території цеху. В той же час, за інформацією О.ВИНИЧЕНКА, працівники Державної служби охорони підтвердили, що їх керівництво в курсі їхніх дій.

За словами О.ВИНИЧЕНКА, на даний момент працівники міліції і Державної служби охорони залишили територію цеху, на ній залишаються тільки представники комерційної охоронної компанії «Ірбіс». В той же час, за його словами, біля в`їзду на територію цеху продовжують чергувати дві патрульні машини з бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Довідка УНІАН. 27 травня о другій половині дня представники компанії "Деа Рома ЛТД" зайняли цехи ДСС, ЗЗФ і ЗСС, розташовані на території полігону шлакових відвалів «Балка Середня». Як обгрунтування їх появи на території заводів керівникам меткомбінатів було продемонстровано розпорядження прокурора Заводського району м. Запоріжжя Сергія БОГДАНА, яке забороняло перешкоджати здійсненню компанією "Деа Рому ЛТД" робіт на території "техногенного родовища в Балці Середній": підприємствам заборонялися всі види робіт, окрім вивозу в Балку Середню шлаків, зокрема переробка власних відвалів і вивіз переробленого для використання у виробничих цілях.