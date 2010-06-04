Дніпропетровську міліцію звинуватили у виконанні замовлень олігархів

Сьогодні під будівлею Міністерства внутрішніх справ України відбулася акція протесту проти незаконних дій співробітників міліції в Дніпропетровській області. Акція проходила за ініціативою Громадського комітету національної безпеки України (КНБУ).

Як зазначив в інтерв`ю УНІАН голова КНБУ Олексій ТОЛКАЧОВ, основна вимога учасників акції протесту – справедливе розслідування справи про викрадення колишнього головного бухгалтера ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ. «Ми хочемо, щоб Міністерство внутрішніх справ посилило контроль за правомірністю дій своїх співробітників», - сказав голова КНБУ, нагадавши, що 8 травня головбуха разом із чоловіком і донькою, двома охоронцями й водієм було затримано співробітниками міліції в одному з криворізьких кафе.

Учасники акції протесту вимагали від керівництва МВС звільнити начальника УМВС Дніпропетровської області Віктора БАБЕНКА й начальника Криворізького міського відділу ГУ МВС Сергія ШМАТОВА.

На думку О.ТОЛКАЧОВА, керівництво УМВС Дніпропетровської області своїми діями дискредитує правоохоронні органи. «Свавілля співробітників міліції - загальноукраїнська проблема, яка загострилася останнім часом. Але що відбувається в Дніпропетровській області є волаючим фактом беззаконня й порушення прав людини», - переконаний правозахисник.

За його словами, прокуратура Дніпропетровської області вже відреагувала на звернення КНБУ у справі Н.КОЗЛОВСЬКОЇ. «На цьому тижні облпрокуратура почала збір пояснень від слідчих, які займаються цією справою. Наступного тижня прокуратурою буде ухвалено рішення щодо того, чи перевищував хтось зі слідчих свої службові повноваження чи ні», - додав О.ТОЛКАЧОВ.

Загалом, на думку О.ТОЛКАЧОВА, дії міліції Дніпропетровської області не могли відбуватися без санкції вищого керівництва області. «Жоден начальник обласного управління МВС, яким би крутим він себе не вважав, не піде на грубі порушення законодавства без «зеленого сигналу» з боку своїх вищих начальників. Тому, я думаю, що в даному випадку міліція є інструментом якихось олігархічних розбірок. Але нас турбує, що в цих розбірках страждають пересічні українські громадяни. Охоронці Н.КОЗЛОВСЬКОЇ всього лише виконували свою роботу згідно з угодою, а їх чомусь роблять крайніми й намагаються повісити на них кримінальні справи», - сказав О.ТОЛКАЧОВ.

Як повідомив УНІАН голова правління Громадської організації Міжрегіональний робочий рух Юрій БЕРЕГОВИЙ, вчора, 3 червня, в Дніпропетровську співробітники обласного УМВС порушуючи закон грубо перешкоджали громадським організаціям провести акцію протесту під будівлею УМВС.

При цьому, за його словами, на проведення пікету під будівлею УВС Дніпропетровської області було одержано дозвіл від міської адміністрації. «Водночас, суд заборонив пікетувати будівлю УМВС одній з організацій, що мали намір взяти участь в акції. Але ця заборона не поширювалася на Міжрегіональний робочий рух і Громадську раду національної безпеки, активісти яких прийшли під стіни УМВС області. Проте, співробітники УМВС, які вийшли до протестувальників, заявили, що у них є рішення суду, яке забороняє проведення акції протесту. Співробітник УМВС зачитав нам відповідну ухвалу, що, в принципі, є порушенням закону, оскільки зачитувати рішення суду може лише судовий виконавець», - сказав Ю.БЕРЕГОВИЙ. Він додав: «Потім на місце прибули бійці «Беркуту», які оточили протестувальників. Нам в ультимативній формі запропонували залишити територію під будівлею УМВС протягом 10 хвилин, інакше пообіцяли почати затримання й відправити всіх протестувальників у СІЗО».

Після цього, за словами Ю.БЕРЕГОВОГО, активісти громадських організацій вирушили до прокуратури Дніпропетровської області з наміром подати скаргу на дії міліціонерів. «По дорозі нас супроводжували співробітники МВС, які постійно обіцяли нас завантажити в автобуси й відвезти в СІЗО, і це незважаючи на відсутність заборони суду на проведення акції. Вже після того, як ми перейшли в сквер навпроти УМВС, до нас знову підійшли співробітники міліції й почали вимагати піти. Коли один із координаторів акції – Олександр ЩЕРБАНЬ - заявив міліціонерам, що вони не мають права нам наказувати, він був затриманий міліцією», - сказав Ю.БЕРЕГОВИЙ.

За словами одного з учасників акції протесту в Дніпропетровську, міліціонери, які вийшли до протестувальників, поводилися зухвало цинічно. «Нам сказали – їдьте до Києва й там грайте в демократію, а у нас свої закони. Такі заяви свідчать про те, що міліція Дніпропетровської області відчуває свою повну безкарність і абсолютно не боїться реакції з боку Міністерства внутрішніх справ», - додав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося в ЗМІ, 30 квітня під час силового захоплення головного бухгалтера ПГЗК Н.КОЗЛОВСЬКУ примусили написати заяву про звільнення. Напевно, відчуваючи загрозу для свого життя та здоров`я, відразу після звільнення вона уклала договір про охорону себе та своєї сім`ї з приватною охоронною фірмою. Проте 8 травня головбуха разом із чоловіком і донькою, двома охоронцями та водієм було затримано співробітниками міліції в одному з криворізьких кафе. Після затримання Н.КОЗЛОВСЬКУ було доставлено в УВС м. Кривий Ріг. Після нічного перебування й з`явилася заява про те, що її викрали... «затримані разом із нею охоронці та водій».

12 травня, під час очних ставок, Н.КОЗЛОВСЬКА відмовилася від своєї заяви про її викрадення охоронцями, заявивши, що з 1 травня вони охороняли її на законних підставах.

1 червня Центрально-міський районний суд Кривого Рогу не дав санкції на повторний арешт чотирьох співробітників приватної охоронної фірми, обвинувачених у викраденні колишнього головного бухгалтера ПГЗК.

Таким чином, суд відкинув безпідставні доводи слідства щодо необхідності утримання обвинувачених під вартою. «Центрально-міський районний суд Кривого Рогу, як раніше й Апеляційний суд Дніпропетровської області, ухвалив рішення звільнити моїх підзахисних під підписку про невиїзд», - сказав адвокат обвинувачених Ігор ГОЛОВКО.

На його думку, своїм рішенням криворізький суд підтвердив незаконність повторного затримання його підзахисних.