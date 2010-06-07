На трасі Одеса-Київ Mercedes врізався у КамАЗ: один загиблий, 7 поранених

В Одеській області внаслідок ДТП одна людина загинула, семеро госпіталізовані.

Як повідомила УНІАН головний фахівець по зв`язках з громадськістю Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністраціх Лідія ЯНКОВСЬКА, білоруський мікроавтобус «Mercedes», рухаючись на великій швидкості, зіткнувся з «КамАЗом» з причепом, внаслідок чого один пасажир мікроавтобуса загинув.

Зіткнення сталося вночі на 396-му кілометрі магістралі Одеса-Київ. «Вік потерпілих - 40-43 роки. Всі пасажири госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в Іванівську районну лікарню Одеської області», - зазначила Л.ЯНКОВСЬКА.

Ведеться розслідування обставин і причин ДТП.