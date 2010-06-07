Нардеп хоче заборонити перекривати дороги й тротуари заради Януковича

Верховній Раді України пропонується ухвалити закон, згідно з яким забороняється перекриття авторуху під час пересування високопосадовців.

Відповідний проект Закону “Про внесення змін до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» щодо заборони обмеження руху транспортних засобів зареєстрований у ВР народним депутатом від НУ-НС Миколою КАТЕРИНЧУКОМ.

Законопроектом передбачається, що при здійсненні заходів державної охорони щодо Президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра, інших посадових осіб забороняється обмеження права громадян на свободу пересування, зокрема, не допускається обмежувати чи забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах.

Автор законопроекту нагадує, що відповідно до статті 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Згідно зі статтею 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується, зокрема, свобода пересування.

“Проте, незважаючи на чіткі конституційні положення, після набуття повноважень Президента України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, жителі та гості столиці зіштовхнулися із систематичними випадками порушення як конституційного принципу рівності, так і права на свободу пересування. Перекриття доріг для проїзду кортежу Президента України стало звичним явищем, яке значно ускладнює пересування по завантажених столичних автошляхах. Причому, таке перекриття застосовується не лише для забезпечення проїзду Президента України на державні чи міждержавні заходи, але й для звичайного проїзду на роботу та з роботи. В результаті такого перекриття рух значно ускладнюється, що до цього часу відчули на собі практично всі автомобілісти столиці”, - наголосив М.КАТЕРИНЧУК у пояснювальній записці.

Такі ж проблеми, додав він, виникають під час організації проїзду голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України.