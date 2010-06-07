Затулін: відмови Верховної Ради від НАТО може бути недостатньо

Перший заступник голови комітету Державної думи Росії у справах СНД Костянтин ЗАТУЛІН вважає ухвалення українським парламентом проекту закону про зовнішню і внутрішню політику країни позитивним. При цьому відзначає, що для зняття з порядку денного питання про вступ України до НАТО було б більш послідовно провести референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат Держдуми сказав на міжнародному круглому столі «Україна і Росія: нова взаємодія», що відбувається сьогодні в Ялті в рамках фестивалю «Велике російське слово».

«Ми відзначаємо той факт, що ухвалено в першому читанні закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. І коли йдеться про зовнішньополітичне позиціонування України, в цьому законі більш немає ірраціонального прагнення що б то не було вступити до Північноатлантичного Альянсу, але хіба не більш послідовно було б провести не просто голосування у Верховній Раді, а референдум, щоб закрити це питання не тільки для нинішнього складу Верховної Ради, але й на багато років вперед», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. Верховна Рада прийняла за основу запропонований Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закону “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”.

У своєму законопроекті “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” В.ЯНУКОВИЧ пропонує виключити із законодавства норми, за якими держава інтегрується в євроатлантичний простір безпеки і хоче набути членство в НАТО.

Також Президент пропонує визначити пріоритетною засадою зовнішньої політики набуття нашою державою членства в Європейському Союзі.