Позиція Литвина може «втомити» групи впливу в ПР?

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що перевибори до парламенту можуть бути ініційовані одночасно з виборами до місцевих рад восени цього року або навесні 2011 року «з подачі» нових політичних проектів, що розуміють важливість нинішнього моменту для їх ідеологічного позиціювання.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

Зазначивши, що сьогодні питання перевиборів парламенту є актуальним для ряду політичних проектів, В.БАЛА підкреслив, що «це актуально, перш за все, для Партії регіонів, політичних сил ТІГІПКА і ЯЦЕНЮКА, а також для нових політичних проектів, таких як «Комунальний фронт» і «зелені» й інші регіональні, локально орієнтовані проекти».

Таким чином, заявив експерт, сьогодні існує суспільний запит на проведення парламентських виборів, який підтримують як на рівні фракцій у Верховній Раді, так і поза парламентом. «При загостренні дискусії щодо дати місцевих виборів з технічної точки зору цілком можливо «протиснути» і парламентські перевибори», - додав він.

На думку В.БАЛИ, питання місцевих і позачергових парламентських виборів сьогодні залежить від умов функціонування коаліції.

«Проведення місцевих і позачергових парламентських виборів може стати додатковим стимулом у переговорах про переформатування коаліції і ступінь впливу кожного її суб`єкта на участь у владі. Скажімо, позиція ЛИТВИНА може «втомити» ряд груп впливу в ПР, які прагнуть розділити квоту Блоку Литвина у владі. В цьому випадку можна говорити про формування довиборної коаліції з тим же ТІГІПКОМ і новими проектами, а також про динамічне ініціювання перевиборів під такі домовленості», - зазначив директор АМС.