Томенко бачить, що в свободу ЗМІ втручаються вже троє

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО розцінює ситуацію щодо позбавлення частот двох українських телеканалів як пряме втручання одночасно бізнесу, влади і правоохоронних органів у діяльність медіа.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами М.ТОМЕНКА, на жаль, державна політика в інформаційній сфері сьогодні практично згорнута, оскільки ключові рішення влада передала головним гравцям, що представляють сімейні медіа-холдинги. На думку віце-спікера, це означає, що суспільство та експерти не мають можливості збагнути, а тим більше вплинути на прийняття рішень.

М.ТОМЕНКО зазначив, що його прогнози стосовно того, що керівництво СБУ стане центральним органом телерадіопростору України, на жаль, збуваються. Він назвав парадоксальним, що після того, як Президент доручив «розібратися» з питанням свободи слова голові Служби безпеки, вперше в історії України Окружний адміністративний суд Києва, за підказкою влади, виконав замовлення медіа-групи «Інтер», власниками якої є сім’я голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, і скасував рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення від 27 січня про виділення «ТВі» та «5 каналу» частот на мовлення.

М.ТОМЕНКО наголосив, що голова СБУ, в такий спосіб виконавши доручення В.ЯНУКОВИЧА, створив ще один прецедент тиску на медіа та обмеження свободи слова в Україні. «Це однозначно є прямим втручанням одночасно бізнесу, влади і правоохоронних органів в діяльність медіа України, на яке мусять зреагувати не лише журналісти, політики, а й міжнародні експерти, які опікуються питаннями свободи слова в Україні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 червня, суд повністю задовольнив позов медіа-холдингу U.A.Inter Media Group до «5 каналу». За словами члена спостережної ради «5 каналу» народного депутата Юрія СТЕЦЯ, суд виніс рішення повністю задовольнити вимоги позивача, якими були представники медіа-холдингу U.A.Inter Media Group, та визнав рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення про надання частот «5 каналу» недійсним. «По факту - забрати ліцензію у «5 каналу» та телеканалу ТВі і інших телеканалів», - зазначив Ю.СТЕЦЬ.

7 червня редакційна рада “5 каналу” звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому просить захистити журналістів у ситуації з судом. На думку колективу, на процес впливає голова СБУ, член Вищої ради юстиції, Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, власник медіа-холдингу U.A. Inter Media Group. Ця група оскаржувала рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 р. про виділення частот, що дісталися здебільшого каналу ТВі та “5 каналу”. Редакційна рада “5 каналу” вважає, що ситуація може призвести до втрати ліцензії. А отже без роботи може опинитися півтисячний колектив, а Україна - підтвердити статус держави, в якій згортаються свободи.

У свою чергу В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав “неправдивими” звинувачення працівників “5 каналу” на його адресу. "Шановні панове журналісти “5 каналу”, зі здивуванням ознайомився з оприлюдненим напередодні відкритим листом, де ви мене звинувачуєте у тиску на ваш канал. Рішуче спростовую викладене в цьому листі", - цитує сайт “5 каналу” слова В.ХОРОШКОВСЬКОГО, який вимагає публічно надати докази, або пояснити причину і назвати ініціаторів, як він висловився, "потоку неправди".