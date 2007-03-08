Ющенко вважає енергосистему України невід’ємною складовою європейського ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бачить майбутню енергетичну співпрацю України з ЄС в рамках нової енергетичної політики євроспільноти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Брюсселі.

“Українська енергетична система, включаючи газотранспортну артерію, є невід’ємною складовою європейського ринку. Перспективи її використання для нас формулюються в основах європейської енергетичної стратегії”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, сьогодні під час саміту Європейської народної партії, в якому він брав участь, він почув дуже цікаві думки щодо подальшого розвитку енергетики Європи.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що співпраця в галузі енергетики має стати одним з ключових пунктів нової посиленої угоди між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Єврокомісія представила проект Європейської енергетичної політики.

8-9 березня Рада ЄС (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) має визначитися щодо цих пропозицій Єврокомісії.