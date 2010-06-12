Ющенко надумав віддати свою партію та піти з політики?

Колишній голова Служби безпеки України, координатор Громадянської ініціативи “Оновлення країни” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО найближчим часом може очолити партію "Наша Україна".

Таку інформацію наводить газета «Дзеркало тижня» №22 (802) від 12 - 18 червня 2010 року, посилаючись на дані, отримані від керівництва «Нашої України»,

Як зазначає видання, чинний лідер організації Віктор ЮЩЕНКО планує відійти від активної політичної діяльності та очолити громадську організацію, ймовірно, інститут імені Ющенка.

Активісти «НУ» сподіваються, що прихід колишнього керівника спецслужби додасть нового імпульсу діяльності партії і підвищить її шанси на найближчих місцевих виборах.

Втім, за даними видання, проти приходу «варяга» виступають ряд помітних партійців - Іван ВАСЮНИК і Юрій ЄХАНУРОВ, які мають шанси очолити політвиконком і політраду «НУ».