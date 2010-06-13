Тарифи на комунальні послуги визначатиме держава?

Міністерство житлово-комунального господарства розробило законопроект «Про національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

Про це у Кременчуку (Полтавська обл.) заявив міністр ЖКГ Олександр ПОПОВ.

За його словами, нещодавно Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністерству і губернаторам розробити систему уніфікації тарифів за житлово-комунальні послуги.

«Вже сьогодні нами розроблено законопроект «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України», який буде незабаром розглянуто на засіданні уряду. У законопроекті йдеться про передачу функції встановлення тарифів від місцевих органів самоврядування до держави, яка буде представлена незалежним регулятором. Зрозуміло, що тариф на тепло і, наприклад, воду має бути залишений місцевим властям», - сказав О.ПОПОВ.

При цьому він наголосив, що зараз законопроект проходить експертну оцінку, його буде піддано експертній оцінці з боку Світового банку і Міжнародного валютного фонду.

«На мою думку, подібний регулятор буде створено до 1 липня 2011 року», - заявив міністр.