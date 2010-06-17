БЮТ заявляє, що війну Фірташа проти України підтримує Янукович

БЮТ вимагає створення у Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії з приводу рішення Стокгольмського арбітражу щодо “РосУкрЕнерго”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, “викликає також подив те, що відразу після інавгурації ЯНУКОВИЧА зі Стокгольмського суду були відкликані представники України, а держава опинилися беззахисною в судовому процесі. Вочевидь, це було зроблено зумисно і свідомо. З огляду на це, Блок Юлії Тимошенко вимагає створення у парламенті Тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин злочину, скоєного РУЕ за підтримки нової влади проти національних інтересів України”, - зазначаться у повідомленні.

БЮТ висловлює глибоке занепокоєння та обурення з приводу того, що вже за кілька місяців правління Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в Україні відроджено “тотальну, неприкриту корупцію у всіх сферах національної економіки та народного господарства. Фактично для корупції прибрано всі заслони та застороги, а її масштабне “відродження” отримало благословення з боку так званої нової влади та персонально Президента ЯНУКОВИЧА”.

У прес-службі БЮТ нагадали, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО свого часу “рішуче і безкомпромісно прибрав тіньового посередника – “РосУкрЕнерго” - з газового ринку, що викликало схвалення з боку всіх держав Європи та прибрало корупцію у газовій сфері”.

”Але сьогодні вони прагнуть повернутися. І як повернутися? Мова йде про стягнення з НАК “Нафтогаз України”, а фактично з Української держави, мільярдів доларів, зароблених РУЕ в тіні і на корупційних схемах; тих тіньових, незаконних мільярдів, які пан ФІРТАШ втратив внаслідок антикорупційних реформ Юлії ТИМОШЕНКО. Нахабству цих ділків немає меж. В той час, коли уряд АЗАРОВА слізливо випрошує у МВФ 12-мільярдний кредит, половину з цих коштів влада готова віддати ФІРТАШУ. Держава Україна внаслідок цієї безпрецедентної за нахабством операції опиниться у заручниках тіньової структури”, - зазначили у БЮТ.

Крім того, БЮТ вважає, що “найбільш прикрим та диким в цій справі є те, що війна ФІРТАША проти України підтримується Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Адже, коли б не воля Президента, то власник РУЕ, наближений до Президента, не посмів би навіть словом обмовитися про свої “компенсацїї”, вже не кажучи про реальні справи та судові процеси”.

“Відтак, у нас є всі підстави стверджувати, що ЯНУКОВИЧ матеріально зацікавлений у завданні збитків Українській державі. Замість того, щоб вказати на місце нахабному ділку, Президент виступив його спільником. Блок Юлії Тимошенко принагідно звертається до нової влади взагалі і до Віктора ЯНУКОВИЧА зокрема, хоч і розуміє марність сподівань. Шановні панове, за кілька місяців свого правління ви здали все, що могли здати і зганьбили Україну у світі. Ми розуміємо, що вам чуже саме поняття незалежної Української держави, яку ви не відчуваєте і не розумієте. Але майте ж бодай краплю совісті. Припиніть збиткуватися над Україною. Вона вам не належить. Вона належить народові і наступним поколінням”, - заявляють у БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути “РосУкрЕнерго” 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у “РосУкрЕнерго” у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року “РосУкрЕнерго” було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% “РосУкрЕнерго”.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що “РосУкрЕнерго” одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування “РосУкрЕнерго” близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.