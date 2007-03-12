Опозиції не хотілося б втрачати парламентську трибуну, але нема ради

Фракції БЮТ і «Наша Україна» можуть залишити сесійну залу Верховної Ради і відмовитися від участі у роботі парламенту, поки антикризова коаліція не дослухається до вимог опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО сьогодні на спільному засіданні обох фракцій за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що завтра опозиція оприлюднить з парламентської трибуни свої вимоги і якщо не побачить реакції, буде вимушена вдатися до радикальних дій - аж до виходу із зали засідань ВР. Він зазначив, що це питання розглядатиметься завтра на засіданні фракції “Наша Україна”.

При цьому В.КИРИЛЕНКО наголосив, що опозиції не хотілося б втрачати парламентську трибуну як дієвий механізм донесення своєї позиції до народу.

Водночас він висловив переконання, що коаліція відкине всі пропозиції опозиції, виходячи із політичних мотивів, і депутати від «Нашої України» та БЮТ будуть змушені залишити залу, очікуючи на той момент, коли Президент скличе круглий стіл для обговорення виходу із кризи.

За словами В.КИРИЛЕНКА, із 200 законопроектів, внесених депутатами від “Нашої України”, до порядку денного внесено близько 6, решта була вилучена з порядку денного без обговорень і пояснень. Він закликав “зібрати всі опозиційні сили в кулак”.

З його позицією щодо необхідності об’єднання зусиль погодилась і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, зазначивши, що треба «спільною силою в 200 голосів у парламенті не допустити сповзання країни у прірву».

Вона також висловила думку, що заяви голови ВР Олександра МОРОЗА щодо збільшення антикризової коаліції до 300 голосів можуть призвести до остаточної узурпації влади в країні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило за участю В.ЮЩЕНКА, ухвалили заяву про спільні дії і вимоги до антикризової коаліції.

Зокрема, серед вимог - формування конституційної комісії поза межами парламенту і винесення на всеукраїнський референдум питання про форму державного правління в Україні; питання захисту зовнішньополітичного курсу України; необхідність повернення провідної ролі Президента у питаннях зовнішньої політики і негайне призначення міністра закордонних справ; звільнення з посад міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, а також негайне призначення голови СБУ; перепорядкування внутрішніх військ МВС Президенту; розірвання контракту з «РосУкрЕнерго» і перехід на прямі контракти з Росією, Туркменістаном та іншими щодо поставок природного газу в Україну тощо.