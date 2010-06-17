Янукович заспокоює, що тиск на пресу - це тимчасово

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає поодинокі факти утисків преси тимчасовим явищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Сумах.

Президент назвав неприпустимим тиск на пресу. «І там, де є такі поодинокі випадки, треба жорстко реагувати», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що це тимчасове явище. «І саме так я налаштований», - додав він.