Янукович заспокоює, що тиск на пресу - це тимчасово

16:49, 17 червня 2010
Політика
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Президент дав прес-конференцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає поодинокі факти утисків преси тимчасовим явищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Сумах.

Президент назвав неприпустимим тиск на пресу. «І там, де є такі поодинокі випадки, треба жорстко реагувати», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що це тимчасове явище. «І саме так я налаштований», - додав він.

 

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