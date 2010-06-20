Віце-мера Одеси вночі повернули з ізолятора до лікарні

Віце-мера Одеси Вахтанга УБІРІЮ, тимчасово усуненого від виконання обов`язків, сьогодні вночі доставили з ізолятора тимчасового утримання обласного Управління внутрішніх справ до палати реанімаційного відділення міської лікарні № 3 Одеси.

Як повідомив в інтерв`ю УНІАН адвокат віце-мера Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ, «міліційне керівництво змушене було прислухатися до консиліуму лікарів, які наполягали на повторній госпіталізації В.УБІРІЇ. Вночі до нього в камеру тричі викликали невідкладну допомогу: двічі - міську машину «швидкої допомоги», потім - з приватної клініки «Інтосана». У дворі міськлікарні чергують три автомобілі спецпідрозділу «Беркут».

За словами С.МАКОВЕЦЬКОГО, зараз готуються документи для оскарження постанови судді Приморського райсуду Одеси Вадима КОВАЛЕНКА про продовження утриманні В.УБІРІЇ під вартою терміном до 25 червня.

За відомостями кореспондента УНІАН, керівництво Одеси має намір звернутися до міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з проханням розібратися в ситуації, що склалася.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одесі заявили про рейдерське захоплення сміттєвого полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри». В.УБІРІЯ, який прибув на полігон, під час суперечки дістав пістолет і вистрілив у повітря.

Міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ заявив, що озброєних рейдерів видворено з території полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри», також відновлено роботу у звичному режимі комунального підприємства "Одескомунтранс", у повному господарському веденні якого перебуває цей об`єкт. Так мер прокоментував ситуацію навколо захоплення озброєними співробітниками підрозділу «Титан» і керівництвом ТОВ «Союз», що належить лідеру партії «Родина» Ігорю МАРКОВУ, полігону побутових відходів, який перебуває на балансі Одеської міськради.

12 червня міліція порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на сміттєвому полігоні, а 15 червня віце-мера, якого було госпіталізовано з інфарктом, взяли під варту.

Сам віце-мер пояснює, що прагнув «напоумити рейдерів, які йому загрожували, і привернути увагу міліції» і тому вистрілив у повітря з пістолета, на який є всі необхідні документи.

17 червня В.УБІРІЮ було усунено від роботи на час розслідування.

18 червня слідчий, що розслідує кримінальну справу щодо віце-мера Одеси, ухвалив обрати запобіжний захід для урядовця у вигляді підписки про невиїзд. Відповідну постанову слідчий виніс у лікарні, куди В.УБІРІЮ було госпіталізовано напередодні з серцевою недостатністю і підвищеним артеріальним тиском.

19 червня суддя Приморського райсуду Одеси В.КОВАЛЕНКО продовжив до 25 червня затримання віце-мера, проти якого слідчим облуправління міліції порушено кримінальну справу за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Президент Одеської правозахисної академії Валерій КОЧЕТОВ заявив у програмі телекомпанії «РИАК» 10 червня, що "неправомірні дії" співробітників одеських органів слідства і суду щодо віце-мера Одеси В.УБІРІЇ виконуються за вказівками віце-прем`єр-міністра Володимира СІВКОВИЧА і дзвінками з Вищої ради юстиції.