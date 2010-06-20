У 104 населених пунктах України відбуваються позачергові вибори

Партія “Єдиний Центр” бере участь у позачергових виборах до місцевих органів влади, які відбуваються сьогодні у 104 населених пунктах України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, на виборах у 40 з цих населених пунктів партія висунула своїх кандидатів.

“Єдиний Центр” має другу за чисельністю команду кандидатів, поступаючись лише Партії регіонів, яка висунула 69 кандидатів. Решта політичних сил за кількістю кандидатів відстає: БЮТ – 29, Народна партія – 23, КПУ – 12, «Наша Україна» та СПУ – по 4, «Сильна Україна» – 3, ВО «Свобода», «Фронт змін» та «За Україну!» – по 2, йдеться у повідомленні.

«Ігнорування місцевих виборів свідчить про нездатність деяких політичних сил запропонувати гідних кандидатів. Усі вони намагаються працювати у «тепличних умовах» та балотуватися виключно у тих регіонах, де мають традиційно високий рівень підтримки, часто інерційної, за колишні «заслуги». Представники ж “Єдиного Центру” беруть участь у виборах по всій країні. Це й Івано-Франківська, Дніпропетровська, Сумська й інші області», - заявив голова партії, народний депутат Ігор КРІЛЬ.

Він констатує, що «для партії важлива кожна перемога, незалежно від регіону. Члени нашої команди йдуть у владу, щоб допомагати вирішувати проблем громад, а не одержувати за їх рахунок фінансові дивіденди».