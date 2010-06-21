Литвин пояснив, де будуть авторитетні, а де - активні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що парламент не може ухвалити узгоджений закон про місцеві вибори, поки не розгляне 13 проектів законів щодо виборчої системи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Клубі творчої інтелігенції.

За його словами, на сьогодні у парламенті зареєстровано 13 проектів законів щодо системи виборів до місцевих рад.

В.ЛИТВИН зауважив, що у такій ситуації не може бути зареєстрований узгоджений проект закону, який пропонується більшістю парламентських фракцій.

Він зазначив, що цим проектом передбачена змішана система виборів, тобто 50% депутатів обиратимуться за мажоритарною системою, а 50% - за пропорційною.

Як сказав В.ЛИТВИН, він особисто є прихильником мажоритарної системи.

Голова ВР наголосив, що ухвалення закону про змішану систему «одразу зумовить попит на яскравих особистостей, бо треба буде авторитетних людей направити в округ, а активних – записати у партійні списки». У партійні списки записуватимуться ті, кому «треба буде кричати», а у мажоритарні округи підуть ті, хто може сказати, що людина конкретно зробила на території даної громади, зауважив він.

В.ЛИТВИН вкотре заявив, що реалії в парламенті України такі, що місцеві вибори будуть призначені на на 31 жовтня 2010 року.

За його словами, на сьогодні є необхідна кількість голосів для ухвалення такого рішення.