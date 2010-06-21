Янукович похвалив Кравчука, мовляв, ділом зайнявся

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА, що всіляко сприятиме дотриманню в Україні законодавства щодо гуманного ставлення до тварин.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ подякував Л.КРАВЧУКУ за його підтримку гуманного ставлення до тварин в нашій країні.

Глава держави наголосив, що питання захисту тварин потребує постійної уваги, і що “Леонід Макарович справді зайнявся дуже потрібною і корисною справою”.

“Глава Української держави висловлює Леоніду Макаровичу всіляку підтримку і сприятиме тому, щоб чиновники на місцях чітко дотримувалися законодавства, котре передбачає гуманне ставлення до тварин”, - йдеться в повідомлені прес-служби Президента України.

Як повідомляв УНІАН сьогодні у своєму блозі на “Українській правді” Л.КРАВЧУК оприлюднив відкритий лист до В.ЯНУКОВИЧА, в якому попросив чинного главу держави унеможливити жорстоке ставлення до тварин в Україні.