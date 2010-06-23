Томенко хоче почути від ГПУ, хто все ж таки розкрадає Київ

Фракція БЮТ наполягатиме, аби при ухваленні рішення про дату проведення місцевих виборів, ухвалювалося рішення і про проведення цих виборів і в місті Києві.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що діючою владою пропонується провести місцеві вибори 31 жовтня поточного року і скоріше за все це рішення буде ухвалено. «Коли буде розглядатися питання про проведення виборів 31 жовтня ми будемо наполягати на тому, щоб в м. Києві так само відбулися вибори як і по всій території України», - сказав М.ТОМЕНКО.

Зокрема, за його словами, вибори в Києві мають стосуватися не тільки районних рад, а й Київської міської ради та мера Києва. «Тоді кияни винесуть вирок попередній владі і оберуть нову владу», - сказав він.

М.ТОМЕНКО назвав неприпустимою «домовленість між нинішньою столичною владою та Партією регіонів про передачу влади останнім в столиці».

Заступник голови ВР також нагадав, що постановою про створення тимчасової слідчої комісії, яка займалася розслідуванням ситуації в Києві, передбачалося, що Генеральна прокуратура має надати відповідну інформацію Верховній Раді. «Тому ми будемо наполягати, щоб Генеральна прокуратура інформувала Верховну Раду, які все таки кримінальні справи були відкриті, бо ми теоретично слухаємо про те, що Київ розкрадають, але цікаво хто до цього причетний», - сказав М.ТОМЕНКО.