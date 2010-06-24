Влада позбудеться Медведька, бо той не забезпечив компромат на Тимошенко?

Влада не збирається залишати генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА на другий термін і вже підготувала йому заміну, повідомляє тижневик «Коментарі:», посилаючись на джерело у Генеральній прокуратурі України.

Як пише видання, через чотири місяці закінчується генпрокурорський термін О.МЕДВЕДЬКА, і ні в Адміністрації Президента, ні у фракції Партії регіонів не збираються висувати його на другий термін через недостатню надійність. Особливу недовіру своїх земляків О.МЕДВЕДЬКО викликав тим, що не забезпечив гідний компромат на цілковиту дискредитацію в очах громадськості лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, відзначає газета.

За словами джерела тижневика «Коментарі:», серед тих, хто може замінити О.МЕДВЕДЬКА, найважливішими для Банкової виглядають ідеальні виконавці Віктор ПШОНКА та Юрій УДАРЦОВ.

Як відомо, В.ПШОНКА нещодавно був призначений першим заступником, а Ю.УДАРЦОВ - заступником генерального прокурора України.

При цьому, зазначають «Коментарі:», Ю.УДАРЦОВ буде «запасним аеродромом» у випадку, якщо щодо В.ПШОНКИ виникнуть які-небудь «шорсткості». Хоча «шорсткості», на думку видання, можуть виникнути щодо обох претендентів. Наприклад, у 2001 році В.ПШОНКА та Ю.УДАРЦОВ виявилися безпосередніми фігурантами справи, пов`язаної з убивством журналіста зі Слов`янська Ігоря Александрова. За три роки до його смерті прокурор Слов`янська Ю.УДАРЦОВ ініціював проти журналіста порушення кримінальної справи за наклеп на бізнесмена й кандидата в народні депутати Олександра ЛЕЩИНСЬКОГО. Тоді суд заборонив І.Александрову п`ять років займатися професійною діяльністю. Напередодні вбивства журналіст звертався до прокурора Донецької області В.ПШОНКИ щодо факту численних загроз своєму життю, але той не відреагував, пише видання.

Водночас, як зазначають «Коментарі:», джерело у Генпрокуратурі не виключає, що у сьогоднішних обставинах О.МЕДВЕДЬКО буде змушений подати у відставку ще задовго до офіційного закінчення своїх повноважень. На це вказує скандал, пов`язаний з журналістським розслідуванням відносно прокурора Львівської області Олексія БАГАНЦЯ. Джерело стверджує, що це «банальний злив недостовірної інформації в ЗМІ». За його словами, не могло звичайне видання власними силами проводити стеження за О.БАГАНЦЕМ і його водієм практично одночасно й у Києві, і у Львові та самостійно роздобути копії рахунків з точними цифрами всіх відрядних видатків прокурора області. Подібне під силу тільки спецслужбам, резюмують «Коментарі:».