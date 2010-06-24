Гудима: ні тепер, ні за Ющенка СБУ не захищала національні інтереси

СБУ перетворилась на службу безпеки компанії «РосУкрЕнерго».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат від БЮТ, член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр ГУДИМА, коментуючи заяву екс-голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА про те, що у Дмитра ФІРТАША незаконно відібрали газ.

«Пан НАЛИВАЙЧЕНКО, який говорить про законність чи незаконність угод НАК «Нафтогаз» з «Газпромом», мав би знати про рішення українських судів», - сказав О.ГУДИМА.

За його словами, українські суди визнали, що угоди про придбання 11 мільярдів кубометрів газу були повністю законні.

Народний депутат також нагадав, що нинішній голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ працював заступником голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА і віддавав наказ спецпідрозділу штурмувати будівлю НАК «Нафтогаз».

«І зараз, і тоді, коли державою керував ЮЩЕНКО, українські спецслужби, на жаль, не захищали і не захищають національні інтереси. Сьогодні Службу безпеки України влада перетворила у службу безпеки «РосУкрЕнерго», - вважає О.ГУДИМА.