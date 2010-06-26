Депутати від БЮТ відстоюють місцеві вибори за відкритими списками

Народні депутати від БЮТ Сергій ПОДГОРНИЙ та Олександр ФОМІН зареєстрували у Верховній Раді законопроект про внесення змін до Закону України про вибори депутатів місцевих рад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, законопроектом пропонується внесення змін у механізм формування місцевих рад всіх рівнів, а саме - формування та впровадження відкритих списків кандидатів у депутати на виборах до місцевих рад.

Законопроект «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо впровадження відкритих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків)» має на меті забезпечення прозорості та відкритості списків кандидатів у депутати, підкреслили в БЮТ. Зокрема, запропоновані зміни до закону надають можливість виборцям голосувати не лише за політичну партію або блок, але й безпосередньо за кандидата, якому вони особисто довіряють.