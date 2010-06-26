Азаров і Шуфрич терміново вилетіли на Буковину

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ та міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ терміново вилетіли на Буковину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у ході поїздки М.АЗАРОВ ознайомиться з ходом ліквідації наслідків повені, що сталася на Буковині внаслідок сильних дощів з 22 по 24 червня.

Глава уряду заслухає доповідь МНС про ситуацію та вжиті заходи, огляне об’єкти на території, постраждалій під час стихійного лиха, і поспілкується з мешканцями області.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок сильних дощів з 22 по 24 червня на території Чернівецької області від розливу річок, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод в 9 районах та м. Чернівці було підтоплено 65 населених пунктів, пошкоджено 57 тис. 930 м дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення, 13 мостів та 3 тис. 970 м водозахисних дамб.