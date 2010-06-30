Мартинюк вирішив, що Чечетов публічно усиновив Москаля

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявляє про готовність захищати опозицію, щоб вона “була у нас сильною”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради після того, як не був підтриманий у першому читанні проект закону, яким вносилися зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за невиконання законних вимог працівників міліції).

Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ (фракція НУ-НС), який є автором даного законопроекту, закликав коаліцію підтримати його. Він сказав, що сьогодні міліція підпорядковується владі, і, звертаючись до фракції Партії регіонів, зауважив: «Ви найбільше шукаєте порушень в опозиції».

У відповідь М.ЧЕЧЕТОВ наголосив: «Ми захищали і будемо робити все, щоб опозиція була у нас сильною».

Після цих слів перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні парламенту, пожартував: «Якщо я правильно зрозумів заяву ЧЕЧЕТОВА, то він публічно усиновив МОСКАЛЯ й обіцяє йому будь-який захист».

Законопроектом Г.МОСКАЛЯ пропонувалось встановити відповідальність за невиконання законних вимог працівників міліції щодо надання посадовими особами підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на працівників міліції обов’язків, або надання неправдивої інформації. За це пропонувалося встановити адміністративну відповідальність.