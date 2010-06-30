Костенко: Україна у виборчих експериментах бігає як песик на ціпку

Українська народна партія вважає недоцільною зміну моделі місцевих виборів, заявив лідер УНП, народний депутат Юрій КОСТЕНКО у прямому ефірі радіо «Ера».

«Головна вада місцевого самоврядування спричинена не моделлю виборів, а відсутністю коштів на місцевому рівні», - переконаний він, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

«Україна бігає по колу, як песик на ціпку, у виборчих експериментах», - констатував Ю.КОСТЕНКО і нагадав: «За роки незалежності вже випробувані майже всі моделі виборів: мажоритарна, змішана, пропорційна – тобто, партійна. Однак життя людей від цього не покращилося».

За словами Ю.КОСТЕНКА, «нині в Київ з регіонів іде 70% коштів. Тих 30%, що залишаються на місцях, недостатньо для вирішення місцевих проблем – будівництва доріг, фінансування шкіл, лікарень, дитячих садків, закладів культури. Натомість у розвинених країнах Європи навпаки – 30% коштів відраховується в центр, а 70% залишається в регіонах».

«Українська народна партія наголошує на необхідності перевернути піраміду фінансування регіонів в Україні з голови на ноги, а для цього необхідно змінити не закон про вибори, а закони про бюджет та податки, забезпечивши достатнє фінансування регіонів. Тільки так життя українців на місцевому рівні можна змінити на краще», - заявив Ю.КОСТЕНКО.