Герасим’юк заявила про вступ у депутатську групу «За Україну!»

Народний депутат України, заступник голови Постійної делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Ольга ГЕРАСИМ’ЮК заявила про вступ до групи «За Україну!».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “За Україну!”

«Зараз дуже важливо підтримати Україну й українські цінності, а єдиною силою, яка має чітке ідеологічне спрямування й послідовно відстоює українські позиції в парламенті, є група «За Україну!», яку очолює В’ячеслав КИРИЛЕНКО», - заявила О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона підкреслила, що «сьогодні, як ніколи, важливо стати в один ряд з людьми, які не опускають руки, стоять на українських позиціях й відстоюють українські інтереси».