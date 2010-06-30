Герасим’юк заявила про вступ у депутатську групу «За Україну!»
22:41, 30 червня 2010Політика
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"Важливо підтримати українські цінності"
Народний депутат України, заступник голови Постійної делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Ольга ГЕРАСИМ’ЮК заявила про вступ до групи «За Україну!».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “За Україну!”
«Зараз дуже важливо підтримати Україну й українські цінності, а єдиною силою, яка має чітке ідеологічне спрямування й послідовно відстоює українські позиції в парламенті, є група «За Україну!», яку очолює В’ячеслав КИРИЛЕНКО», - заявила О.ГЕРАСИМ’ЮК.
Вона підкреслила, що «сьогодні, як ніколи, важливо стати в один ряд з людьми, які не опускають руки, стоять на українських позиціях й відстоюють українські інтереси».
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