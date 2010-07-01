Блокам заборонять висувати кандидатів у депутати на місцевих виборах?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону, що скасовує право політичних блоків висувати своїх кандидатів на місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", внесеного головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ, проголосували 246 народних депутатів із 426 зареєстрованих в сесійній залі. Зокрема, за таке рішення проголосували 169 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 19 – з БЮТ, 8 – з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, 27 - з КПУ, 19 – з Блоку Литвина та четверо позафракційних.

Законопроектом передбачено проведення виборів депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. При цьому законопроект враховує особливий конституційний статус обласних і районних рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (частина четверта статті 140 Конституції України).

Згідно з проектом закону, вибори депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною системою, за якою половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, а половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об`єдналися у сільську громаду), селища.

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості у єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об`єдналися у територіальну громаду), селища, міста.

Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше як за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових місцевих виборів.

Згідно із порядком, запропонованим законопроектом, право висунення кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Право висунення кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Право висунення кандидата на посаду міського голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Передбачено, що особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї партії.