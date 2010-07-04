Сьогодні Янукович підніметься на борт фрегата ВМС

У неділю, 4 липня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Севастополі візьме участь в урочистостях з нагоди Дня флоту України.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації, о 10.00 В.ЯНУКОВИЧ зробить обхід строю кораблів Військово-Морських сил України, Державної прикордонної служби України та Чорноморського флоту Російської Федерації, вишикуваних на внутрішньому рейді Севастопольської бухти (корвет «Тернопіль», сторожовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації «Сметливый», великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», фрегат «Гетьман Сагайдачний», морський тральщик “Чернігів”, судно розмагнічування «Балта», катер морської охорони «Миколаїв», ракетний катер «Каховка», великий розвідувальний корабель «Славутич» - УНІАН).

Президент підніметься на борт фрегата ВМС України «Гетьман Сагайдачний», де виступить із вітальним словом до моряків ВМС України з нагоди Дня флоту України.

Потім глава держави візьме участь у церемонії випуску офіцерів Академії Військово-Морських сил України ім. П.С. Нахімова, вручить кортики кращим випускникам і звернеться до них із напутнім словом.

У рамках урочистих заходів Президент покладе вінок до Меморіалу героїчним захисникам міста-героя Севастополя 1941-1942 років.