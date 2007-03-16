Конфліктні збори Наглядової ради Ощадбанку знову перенесено

Збори наглядової ради ВАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк), які було призначено на сьогодні, не відбулися через відсутність кворуму.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР із питань фінансової та банківської діяльності Микола КРУГЛОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що засідання НР перенесено на понеділок.

Нагадаємо, намічені на 12 березня збори НР Ощадбанку також не відбулися через відсутність кворуму.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на “Українську правду», Наглядова рада «Державного Ощадного банку України» мала намір провести свої збори, не зважаючи на те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО припинив дію постанов Кабінету Міністрів від 7 березня, якими було призначено членів Наглядових рад державних ВАТ «Ощадбанк» і «Укрексімбанк».

Член наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» Олег РИБАЧУК заявив, що він не братиме участі в сьогоднішньому засіданні НР «Ощадбанку». О.РИБАЧУК вказав на політичну складову питання про зміну керівництва «Ощадбанку», оскільки фінансові показники свідчать про ефективну роботу менеджменту банку.