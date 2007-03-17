Міліція перевіряє документи Рудьковського

Прокуратура Чернігівської області доручила органам внутрішніх справ перевірити інформацію, що з’явилась останнім часом щодо документів про освіту міністра транспорту та зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час своєї першої прес-конференції, за підсумками 100 днів роботи на посаді, повідомив міністр МВС України Василь ЦУШКО.

«Прокуратурою Чернігівської області дано доручення перевірки і наші співробітники це виконують», - сказав він.

Як повідомлялося, 13 березня газета «Україна молода» в статті "Проффесор-2" написала про те, що міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ неодноразово фальсифікував свої біографічні дані і має підроблені документи про вищу освіту.

Зокрема, автор статті стверджує, що диплом про закінчення Чернігівського педінституту М.РУДЬКОВСЬКИЙ одержав "за фальсифікованими даними", оскільки був зарахований до ВУЗУ у вересні 1985 року, а диплом одержав в 1996 році. За цей час він фактично вчився неповних два роки. У цей період, наголошується в статті, М.РУДЬКОВСЬКИЙ служив в армії, виїжджав на навчання до Москви, а потім до Австрії для навчання у Віденському університеті.

Крім того, під час влаштування на роботу в "Укргазпром" в 1997 році М.РУДЬКОВСЬКИЙ подав у відділ кадрів особистий листок і копію диплома про закінчення Російської економічної академії їм. Плеханова, де він нібито вчився в 1988-1993 роках. За даними ж автора статті, М.РУДЬКОВСЬКИЙ у списках студентів, які закінчили академію в 1993 році, не значиться, його диплом з вказаними серією і номером не відповідає встановленому на той час зразку і не видавався взагалі.

Також автор статті розказує про внесення свого часу в паспорт М.РУДЬКОВСЬКОГО фіктивних записів про прописку з 1991 до 1995 ріку, коли нинішній міністр фактично на території України не проживав.

У липні 1998 року, за даними автора статті, Чернігівський обласний суд визнав М.РУДЬКОВСЬКОГО не громадянином України, його паспорт – недійсним.

Рішення суду, за словами автора, дотепер не було опротестовано, що свідчить про незаконне отримання М.РУДЬКОВСЬКИМ українського паспорта в 2000 році і, відповідно, українського громадянства.

Коментар М.Рудьковського читайте тут