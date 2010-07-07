Азаров до податкової міліції хоче додати ще й «податковий спецназ»

Кабінет міністрів погодився з пропозицією Державної податкової адміністрації щодо утворення у складі податкової міліції ДПА “Головного управління спеціальних операцій та Управління оперативного супроводження великих платників податків”.

Відповідне розпорядження N 1314-р за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова оприлюднене на офіційному сайті Верховної Ради.

У зв’язку з цим Азаров доручив мінфіну під час доопрацювання проекту Податкового кодексу передбачити внесення зміни у законі "Про державну податкову службу в Україні" у частині визначення структури податкової міліції.