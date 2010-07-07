Азаров до податкової міліції хоче додати ще й «податковий спецназ»

14:01, 07 липня 2010
Політика
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Ідею підкинула ДПА

Кабінет міністрів погодився    з    пропозицією    Державної     податкової адміністрації щодо утворення у складі податкової міліції ДПА “Головного управління спеціальних операцій та  Управління   оперативного супроводження  великих  платників податків”.

Відповідне розпорядження N 1314-р за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова оприлюднене на офіційному сайті Верховної Ради.

У зв’язку з цим Азаров доручив мінфіну під  час доопрацювання проекту  Податкового  кодексу передбачити внесення зміни у законі "Про державну податкову службу в  Україні"  у  частині  визначення структури податкової міліції.

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