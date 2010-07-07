Азаров до податкової міліції хоче додати ще й «податковий спецназ»
14:01, 07 липня 2010Політика
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Ідею підкинула ДПА
Кабінет міністрів погодився з пропозицією Державної податкової адміністрації щодо утворення у складі податкової міліції ДПА “Головного управління спеціальних операцій та Управління оперативного супроводження великих платників податків”.
Відповідне розпорядження N 1314-р за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова оприлюднене на офіційному сайті Верховної Ради.
У зв’язку з цим Азаров доручив мінфіну під час доопрацювання проекту Податкового кодексу передбачити внесення зміни у законі "Про державну податкову службу в Україні" у частині визначення структури податкової міліції.
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