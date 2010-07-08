Янукович збирає РНБО
09:19, 08 липня 2010Політика
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Після обіду в Адміністрації
Сьогодні о 14.30 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11).
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, акредитацію представників ЗМІ проводить Головне управління з питань комунікацій до 12.00 8 липня за телефонами: 255-74-02, 255-78-44 та 255-63-18.
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