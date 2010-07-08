Янукович збирає РНБО

Сьогодні о 14.30 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11).

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, акредитацію представників ЗМІ проводить Головне управління з питань комунікацій до 12.00 8 липня за телефонами: 255-74-02, 255-78-44 та 255-63-18.