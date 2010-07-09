Литвина розізлив Тігіпко: всі, кому не лінь, витирають ноги об Верховну Раду

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав уряд не вносити до парламенту достатньо непідготовлені законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, виступаючи у парламенті з питань реформування податкової системи, зауважив, що уряд вніс до ВР регуляторні законопроекти, але парламент, ухваливши їх у першому читанні, «нічого далі не робить».

«Ви мене критикуєте за те, що я дуже погано рухаюся, а самі затримуєте відповідні закони, які повинні були б уже прийняті у Верховній Раді і працювати на бізнес», - сказав С.ТІГІПКО, звертаючись до народних депутатів.

У відповідь В.ЛИТВИН, звертаючись до С.ТІГІПКА, заявив: «Не звинувачуйте, що тут хтось затримує». «Тут працюють з коліс. Не вносьте сміття, і тоді буде все нормально», - підкреслив він.

Також голова парламенту сказав С.ТІГІПКУ: «І давайте до Верховної Ради ставитись як до Верховної Ради. А то кому не лінь приходять і починають витирати ноги всі об Верховну Раду України».