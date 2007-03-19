Посол США стверджує, що без згоди народу Україну у НАТО не візьмуть

Надзвичайний і Повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що вступ до НАТО – це рішення, яке має знаходитись виключно в руках України.

Про це посол заявив в інтерв’ю тижневику «Главред».

За словами дипломата, подібні рішення «не можуть приймати ні Сполучені Штати, ні Росія». «Звісна річ, інтеграція в НАТО є предметом внутрішньополітичної діяльності – інакше просто не буває. А що стосується позиції Сполучених Штатів Америки, то наша відповідь така – двері в НАТО відчинені», – зауважив В.ТЕЙЛОР

Дипломат наголосив також, що, коли йдеться про приєднання тієї чи іншої країни до НАТО, враховується два критерії. Перший – чи готова сама країна, в цьому випадку – Україна. Це означає, чи її демократичні й економічні стандарти відповідають рівню країни-члена НАТО. За словами посла, до пункту військових стандартів належить зокрема те, чи здатні українські військові діяти спільно з силами країн-членів НАТО. Другий критерій – чи хоче народ цієї країни приєднатись до НАТО.

«І Президент, і прем’єр-міністр України вказували на те, що українське населення ще не готове розглядати питання про вступ країни до НАТО. В українців ще є запитання, на які треба дати відповіді. Ці запитання цілком логічні і закономірні. Відповіді на них мають дати і українська влада, і країни-члени НАТО, а також нові члени Альянсу, наприклад, Польща, Словаччина й Естонія, перед населенням яких зовсім недавно стояла аналогічна дилема», - сказав американський посол.