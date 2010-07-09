Комуністи кажуть, що Янукович обіцяв їм не чіпати політреформу

Фракція Комуністичної партії України виступає проти відміни політичної реформи 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат України від КПУ Євген ЦАРЬКОВ заявив в інтерв`ю журналістам.

За його словами, фракція не підтримає жодних домовленостей, пов`язаних з відміною політичної реформи.

Є.ЦАРЬКОВ відзначив, що під час створення коаліції «Стабільність і реформи» лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО і тодішній голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підписали документ про те, що «ми реформу не чіпаємо».

Він наголосив, що КПУ виступає за сильну парламентську республіку.

За словами Є.ЦАРЬКОВА, сьогодні деякі «діячі нашіптують Президентові про необхідність концентрації влади в одних руках».

«Ми будемо проти цього», - додав Є.ЦАРЬКОВ.

Він також висловив сумнів у тому, що народ захоче повернення країни «в епоху КУЧМИ, аби сам Президент, як цар, видавав ті чи інші укази».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що питання про можливість проведення 31 жовтня всеукраїнського референдуму з відміни політреформи залишається відкритим, але Конституцію України необхідно якомога швидше «повернути в нормальний стан».

7 липня глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що Президент на сьогодні має досить повноважень для виконання своїх обов`язків, проте для ефективнішої роботи, зокрема для проведення масштабних реформ у суспільстві, було б доцільним розширення кола цих повноважень.

Водночас, додав С.ЛЬОВОЧКІН, сьогодні немає остаточного бачення, про які саме повноваження йдеться. Триває дискусія, відзначив він, під час якої всіма визнається недосконалість останньої політреформи, якою президентські повноваження були обмежені, але «остаточного документа ще немає».