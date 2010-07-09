В уряді готують місця для Порошенка і Балоги?

Постанову щодо Шуфрича зареєстрували

Петро Порошенко та Віктор Балога можуть стати новими членами уряду. Про це повідомляє джерело "Української правди". За його словами, Балога стане міністром надзвичайних справ замість Нестора Шуфрича, постанова про звільнення якого вже зареєстрована урядом у парламенті. А Петро Порошенко ніби-то стане віце-прем`єром з економічних питань.

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