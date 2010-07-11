Яценюк скаржиться, що його виключили з виборчого процесу

Верховна рада прийняла закон, яким виключила «Фронт Змін» з виборчого процесу на місцевих виборах 31 жовтня.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, “Партія регіонів разом зі своїми поплічниками – Блоком Литвина і комуністами – вчора прийняла закон, за яким партію «Фронт Змін», очолювану мною, фактично виключено з виборчого процесу на місцевих виборах 31 жовтня”.

Як він зазначив, “прикро, але фракція Блоку Тимошенко, яка начебто представляє демократичний табір, покинула поле бою – сесійну залу парламенту – тим самим здавши демократичні цінності як такі”. “Але це нічого не означає”, - заявив далі А.ЯЦЕНЮК і наголосив: “Я не здамся. Я буду далі боротися за ваше право обирати і бути обраними. Я далі буду боротися за країну. Україна не може знаходитися в їхніх лапах. Ми все одно прийдемо до влади - тому що ми кращі, тому що наші цінності справедливі, тому що ми боремося не за себе, а за країну”.

При цьому він закликав виборців: “не втрачайте сили духу”. “Ми зможемо захистити право вибору. Я не дам їм можливості керувати країною так, як вони керували останніх двадцять років. Нам треба йти вперед, бути вірним собі й тим ідеалам, які ми сповідуємо, і тоді ми обов`язково переможемо”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила Закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ.

Законом передбачено проведення виборів депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. При цьому закон враховує особливий конституційний статус обласних і районних рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (частина четверта статті 140 Конституції України).

Крім того, законом передбачено, що місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що дана організація зареєстрована не пізніше, як за 365 днів до дня виборів.