У СБУ кажуть, що не затримували депутатів Київради

Служба безпеки України не затримувала депутатів Київської міської ради.

Про це УНІАН повідомили в прес-секторі УСБУ у м. Києві.

Водночас слідчі дії у вигляді виїмки документів по кримінальній справі у минулу п’ятницю продовжувалися.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня слідчі СБУ почали здійснювати виїмку необхідних слідству документів зі службових кабінетів чиновників Київської міської державної адміністрації в рамках розслідування кримінальної справи, яку було порушено за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді.

У прес-центрі СБУ зауважили, що справа порушена за ч.1 ст.362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї – УНІАН).

За інформацією прес-центру СБУ, справа фактова, «мова йде про виявлені порушення в земельній сфері».