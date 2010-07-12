Екс-нашоукраїнець отримав крісло в міністерстві
16:22, 12 липня 2010Політика
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Призначив Кабмін
Кабінет міністрів України призначив заступником міністра культури і туризму України Юрія АРТЕМЕНКА.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.
Довідка УНІАН. Юрій АРТЕМЕНКО (1963 року народження) – народний депутат ІV-V скликань. В 2005 році очолював Запорізьку обласну державну адміністрацію.
В 2007 році припинив своє членство в «Народному Союзі «Наша Україна”.
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