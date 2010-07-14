Тимошенко: підвищення цін на газ пов’язане зовсім не з вимогами МВФ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що чинна українська влада підняла на 50% ціну на природний газ для населення з метою знайти кошти, щоб розрахуватися з компанією «РосУкрЕнерго» у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я переконана, що сьогодні підвищення на 50% цін на природний газ для населення України пов’язано не з вимогами МВФ. З МВФ завжди можна домовитися про інші компенсатори покриття дефіциту фінансів України», - заявила вона.

Водночас, політик висловила впевненість, що це викликано іншою причиною, зокрема, тим, що «потрібно повертати компанії «РосУкрЕнерго» 5,4 млрд. доларів». «Безумовно, їх потрібно звідкись брати… І саме тому їх вирішили зібрати як плату додаткову за газ з цих людей, які живуть з останніх копійок», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування ситуації навколо рішення Стокгольмського арбітражу.