Експерти назвали найбільш серйозні загрози суверенітету України

Більшість експертів вважають, що сьогодні існують серйозні загрози державному суверенітету України.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» і присвяченого 20-річчю ухвалення Верховною Радою УССР Декларації про державний суверенітет.

Як передає кореспондент УНІАН, опитування було представлене на прес-конференції директором фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Іриної БЕКЕШКІНОЮ.

Більшість експертів вважають, що Україна справді є суверенною державою, але її суверенітет ще не достатній.

Також експерти вважають, що найбільш серйозні загрози державному суверенітету полягають у відмові правлячої еліти України від проведення самостійної політики та її підпорядкування інтересам держави; енергетичній залежності; втраті національної ідентичності, культурному та ідейному підпорядкуванні України культурі інших держав; економічному занепаді, втраті конкурентоспроможності національної економіки.

Певними загрозами для державного суверенітету, на думку експертів, є сепаратистські рухи, спрямовані на відокремлення певних територій зі складу України, перетворення України на буферну зону, поглиблення розколу заходу і сходу України, фінансова залежність, накопичення непідйомних державних боргів, втягування України у конфронтацію міжнародних суб’єктів, втрата дієздатності армії та інших силових структур, втрата спроможності національної валюти, критична залежність стратегічних підприємств, галузей економіки від іноземного капіталу, втягування України у конфронтацію міжнародних суб’єктів, поширення на території України міжнародного тероризму.

На думку більшості експертів, не існує таких загроз для суверенітету як поширення міжнародних конфліктів на території України та анексії частини території України іншою державою.

Думки експертів розділилися стосовно питання наявності чи відсутності для суверенітету України таких загроз як втрата підтримки незалежного статусу держави серед більшості населення і загострення соціальних конфліктів до збройного протистояння.

Деякі експерти визначили ще загрози, які, на їхню думку, є небезпечними для суверенітету України. Це, зокрема, діяльність нинішньої влади, яка не здатна визначити і захистити національні інтереси, обгрунтувати український державницький проект, прийнятний для більшості населення України; криза національно-демократичного руху в Україні; тотальна русифікація суспільного життя, повна втрата інформаційного простору, занепад української культури і духовності.

Крім того, експерти вважають небезпечними для суверенітету тотальну корупцію на усіх щаблях влади, кадрову деградацію і правовий нігілізм.

Також, на думку експертів, серед загроз є відмова від курсу на побудову демократичного суспільства в Україні відповідно до європейських цивілізованих норм, наступ на свободу слова, придушення діяльності опозиції, катастрофічна демографічна ситуація і міграційні зміни, пасивність громадських організацій, руйнація правових інституцій і законних процедур, знецінення державницьких цінностей у суспільстві, зрада підтримки незалежності України з боку західних демократій, втрата власного товаровиробництва внаслідок процесів глобалізації.

Опитування проводилось 8-14 липня. Всього опитано 31 експерта.