Соболєв знає, для яких людей лозунг Януковича «Україна для людей»

Подання коаліції до Конституційного Суду України щодо неконституційності змін до Конституції від 2004 року свідчить про прагнення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до абсолютної влади, йдеться у заяві голови опозиційного уряду, народного депутата від БЮТ Сергія СОБОЛЄВА, текст якої переданий агентству УНІАН.

“ЯНУКОВИЧ, і це сьогодні всім очевидно, будує в Україні диктатуру, але не диктатуру закону, а диктатуру беззаконня, диктатуру донецького клану, диктатуру мафії. Їм потрібна абсолютна влада, щоб зробити з України свою приватну корпорацію, в якій вони будуть видушувати з народу надприбутки й милуватися своїми фотографіями в рейтингу світових мільярдерів журналу «Форбс», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Голова опозиційного уряду наголосив, що за неповних півроку перебування при владі команда глави держави “майже подарувала 11 мільярдів кубометрів державного газу компанії “РосУкрЕнерго”, повернула Чорноморський шельф “Венко”, - сказав він.

При цьому, за словами С.СОБОЛЄВА, і “Венко”, і РУЕ – це і є нинішня українська влада. “Особисто за ЯНУКОВИЧЕМ увічнили Межигір’я. “Україна для людей”, - і цих людей ми добре знаємо”, - додав він.

Водночас, наголосив С.СОБОЛЄВ, і про простих людей В.ЯНУКОВИЧ “подбав”. “Збільшив на 50% тарифи на газ, підвищив пенсійний вік, вибачив виборцям усе, що обіцяв зробити для них у законі про соцстандарти”, - додав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, лицемірство влади полягає ще й у тому, що скасувати політреформу 2004 року вимагають ті ж самі люди, які всіма правдами та неправдами її пропихували. “ЯНУКОВИЧ розуміє, що дуже скоро навіть ті мільйони людей, які за нього проголосували, усвідомлять свою помилку, і постане питання про відповідальність цієї влади”, - додав він.

С.СОБОЛЄВ від імені БЮТ закликав громадян України дати “перший бій кримінальній диктатурі ЯНУКОВИЧА і на місцевих виборах 31 жовтня не голосувати за списки та за кандидатів від Партії регіонів, Блоку Литвина, КПУ та партії ТІГІПКА”, оскільки саме ці політичні сили несуть відповідальність за невиконання соціальних обіцянок, підвищення тарифів на газ, тепло та воду, збільшення пенсійного віку, придушення прав і свобод громадян.

Як повідомляв УНІАН, до КС звернулися 252 народних депутатів щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222 – IV.

У грудні 2004 року ВР внесла зміни до Основного Закону, перетворивши Україну на парламентсько-президентську державу. Повноваження глави держави дещо були обмежені. Відповідно до змін, Кабінет міністрів України став вищим органом у системі органів виконавчої влади. Уряд відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді у межах, передбачених цією Конституцією.