Газета Ахметова робить з Луценка терориста?

Прес-секретар лідера громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА Інна КИСІЛЬ спростовує інформацію газети «Сегодня» про те, що офіс “Народної самооборони” знаходиться у будинку на бульварі Дружби народів, де учора було знайдено арсенал зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам біля квартири Ю.ЛУЦЕНКА, де слідчі прокуратури проводять обшук.

І.КИСІЛЬ уточнила, що офіс «Народної самооборони» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боженка, 86-н.

І.КИСІЛЬ також висловила переконання, що такими діями влада переслідує дві цілі: залякати Ю.ЛУЦЕНКА і представити «Народну самооборону» як терористичну організацію.

У свою чергу, присутній на місці події народний депутат України Давид ЖВАНІЯ назвав цю публікацію «провокацією чистої води».

Як пише газета «Сегодня», учора, 19 березня, в під`їзді житлового будинку на вулиці Дружби народів, 17 було знайдено три сумки з вибухівкою і зброєю (ППС, автомати Калашникова, «Скорпіон», пістолети ТТ, «Вальтер» і навіть кулемет МГ-40). За даними Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, також знайдено більш як 4 кг речовини, схожої на тротил, 300 грамів речовини, схожої на пластид. Газета пише, що в цій будівлі орендує офіс “один з лідерів “Народної самооборони” Ярослав ГОДУНОК”.