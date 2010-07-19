Стельмах поміняв свого заступника - на «донецького»
14:37, 19 липня 2010Політика
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Задля "розвитку банківської системи"
Заступником голови Національного банку України (НБУ) 15 липня п.р. призначено Ігоря СОРКІНА.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
При цьому Василя ПАСІЧНИКА звільнено з посади заступника голови НБУ у зв`язку з переходом на іншу роботу.
«Час вимагає від нас змін відповідно до сучасних реалій і економічного розвитку нашої країни. Проведені кадрові зміни стануть поштовхом для подальшого розвитку банківської системи і жодним чином не позначаться на її стабільності», – підкреслив глава НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.
За інформацією НБУ, до даного призначення І.СОРКІН очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку у Донецькій області.
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